3 страны заявили об изменении оценок на Евровидении

Представители Азербайджана, Грузии и Румынии сообщили о том, что на Евровидении были допущены ошибки в подсчете голосов. В частности, голоса, отданные за одних музыкантов, были присвоены другим.

Так, Грузия и Азербайджан, по словам их представителей, отдали высший бал украинской группе, однако по 12 баллов от них получила Великобритания. Аналогичная ситуация имела место с Румынией, которая проголосовала за Молдавию, однако 12 баллов получила Украина.

Европейский вещательный союз указал на то, что во время второй генеральной репетиции были допущены нарушения во время голосования, поэтому была применена схема расчета «агрегированного результата» для финала.

Rusfact.com