В июне в Россию начнут ввозить товары параллельного импорта

В связи с введением антироссийских санкций часть иностранных производителей отказалась от поставок товаров в Россию. Однако в целях насыщения рынка российские власти приняли решение о параллельном импорте, то есть ввозе этих товаров без разрешения правообладателя.

Перечень таких товаров уже довольно велик. На данный момент из него исключены некоторые косметические бренды, так как с производителями ведутся переговоры о возобновлении поставок. Первые товары параллельного импорта появятся в России в июне текущего года.

Rusfact.com