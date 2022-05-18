В июне в Россию начнут ввозить товары параллельного импорта

Russf Май 18, 2022 Интересное

В связи с введением антироссийских санкций часть иностранных производителей отказалась от поставок товаров в Россию. Однако в целях насыщения рынка российские власти приняли решение о параллельном импорте, то есть ввозе этих товаров без разрешения правообладателя.

Перечень таких товаров уже довольно велик. На данный момент из него исключены некоторые косметические бренды, так как с производителями ведутся переговоры о возобновлении поставок. Первые товары параллельного импорта появятся в России в июне текущего года.

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