Ключевые топ-менеджеры уходят из Сбербанка

Russf Май 19, 2022 Интересное

Действие антироссийских санкций, принятых ЕС и Великобританией, распространилось и на крупнейший российский банк. В частности, некоторые топ-менеджеры Сбербанка в настоящее время находятся в списке россиян, попавших под ограничения. Специалисты считают, что именно это обстоятельство влияет на массовый уход ключевых работников кредитной организации.

Пресс-служба Сбербанка подтвердила информацию о том, что несколько наиболее значимых сотрудников решили покинуть свои посты. Среди них оказались финансовый директор банка Александра Бурико, член правления Наталья Алымова и зампред Сергей Мальцев.

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