Депутат Хамзаев предложил меру по развитию внутреннего туризма

Russf Май 19, 2022 Интересное

По мнению депутата Государственной Думы РФ Султана Хамзаева, в России необходимо развивать туризм внутри страны. В качестве одной из мер он предложил введение дополнительных дней отпуска для тех, кто отдыхает в России.

В частности, депутат предлагает добавлять к отпуску еще одну неделю в случае покупки путевки на отдых в России от двух недель. Также Хамзаев отметил, что сейчас россияне не так активно выезжают на отдых за рубеж. Многие жители нашей страны предпочитают отдых внутри нее, и эту тенденцию, по мнению Хамзаева, нужно поддерживать.

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