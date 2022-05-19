Депутат Хамзаев предложил меру по развитию внутреннего туризма

По мнению депутата Государственной Думы РФ Султана Хамзаева, в России необходимо развивать туризм внутри страны. В качестве одной из мер он предложил введение дополнительных дней отпуска для тех, кто отдыхает в России.

В частности, депутат предлагает добавлять к отпуску еще одну неделю в случае покупки путевки на отдых в России от двух недель. Также Хамзаев отметил, что сейчас россияне не так активно выезжают на отдых за рубеж. Многие жители нашей страны предпочитают отдых внутри нее, и эту тенденцию, по мнению Хамзаева, нужно поддерживать.

Rusfact.com