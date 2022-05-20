35% россиян не имеют денег на отпуск

Russf Май 20, 2022 Интересное

Исследователи общественного мнения провели опрос среди жителей нашей страны о наличии средств на недельный отпуск. Около 35% респондентов сообщили о том, что не располагают средствами. В прошлом году результат аналогичного опроса был на уровне 30%.

Средняя стоимость идеального отпуска, по мнению опрошенных, составляет 160000 рублей. При этом мужчины потратили бы больше среднего значения — 175 тысяч. А женщины наоборот — вложились бы в чуть меньшую сумму — 143000 рублей. Однако большинство россиян среди респондентов уже запланировали свой отпуск, средняя стоимость которого составила 37000 рублей.

Rusfact.com

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