Польшу оштрафовали в пользу ЕС

Russf Май 23, 2022 Интересное

Суд Евросоюза принял решение о том, что дисциплинарная палата Верховного суда Польши должна приостановить свою работу. Основанием для такого решения стало мнение, что ее деятельность угрожает независимости и беспристрастности судей. Однако польскими властями решение выполнено не было.

В связи с этим на государство был наложен штраф в размере 1 млн евро ежедневно. Министр юстиции Польши заявил, что платежи в ЕС поступать не будут. Таким образом, сумма задолженности уже значительно выросла. На данный момент Еврокомиссия удержала 100 млн евро из тех средств, что должны были пойти на финансирование Польши.

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