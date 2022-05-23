Администрация президента встретилась с разработчиками видеоигр

Представители администрации президента провели встречу с российскими разработчиками видеоигр. В процессе встречи обозначилось несколько ключевых проблем в этой сфере.

Самая главная из них, по словам разработчиков, это проблема с доступом к иностранным площадкам мобильных игр. В связи с этим специалисты попросили содействия для выхода на китайский рынок. Однако это потребует улучшения качества самих продуктов.

Также разработчики обеспокоены вероятностью ограничения доступа к программному обеспечению игр. Эту проблему, по их мнению, можно решить путем создания российского аналога.

Rusfact.com