Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на газовом рынке

Russf Май 25, 2022 Интересное

Тема оплаты поставок российского газа рублями является в настоящее время одной из самых обсуждаемых в правительственных кругах стран Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует в ближайшее время отказываться от российских энергоресурсов.

Однако в вопросе оплаты, по ее мнению, среди стран Евросоюза должна быть солидарность и единство. Тем не менее Европа сейчас ищет альтернативные источники возобновляемой энергии, чтобы впоследствии отказаться от газа из России.

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