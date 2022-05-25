Еврокомиссия прокомментировала ситуацию на газовом рынке

Тема оплаты поставок российского газа рублями является в настоящее время одной из самых обсуждаемых в правительственных кругах стран Евросоюза. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС не планирует в ближайшее время отказываться от российских энергоресурсов.

Однако в вопросе оплаты, по ее мнению, среди стран Евросоюза должна быть солидарность и единство. Тем не менее Европа сейчас ищет альтернативные источники возобновляемой энергии, чтобы впоследствии отказаться от газа из России.

Rusfact.com