10 безумных приобретений Арианы Гранде

Даже если вы не знаете, какую музыку поет Ариана Гранде, имя ее вы точно слышали. За последнее десятилетие эта поп-принцесса стала мировой суперзвездой во многих музыкальных жанрах, а также на актерском поприще, и недавно вошла в топ-100 самых влиятельных людей в мире.

Свою головокружительную карьеру она начала 11 лет назад, сыграв главную роль в мюзикле на Бродвее, после чего стала петь, писать песни и играть другие роли. Учитывая, что число скачиваний ее сингла 7 Rings перевалило за 85 миллионов, нет сомнений в том, как она выросла, и тут возникает естественный вопрос, который мучает нас всех в отношении таких звезд, как Ариана Гранде...как она тратит свои 50 миллионов долларов США?

10. Ее дом

Это может показаться очень стандартной покупкой, однако, как вы можете себе представить, это не обычный дом. В возрасте всего 24 лет Гранде создала свою личную резиденцию в Беверли-Хиллз (а где же еще), которая занимает площадь почти в 2000 кв. метров и располагается на вершине холма, откуда открывается панорамный вид на Лос-Анджелес.

В доме 5 спален, все с ванными комнатами, а также небольшой бассейн с видом на холмы. Неясно, во сколько обошелся этот дом, но можем вас заверить, что поп-звезда без труда собрала свои миллионы, сколько бы их ни было, чтобы купить этот замечательный дом.

9. Одежда из магазина для взрослых

Это на просто одежда. Ариана Гранде призналась, что часть вещей покупает в магазинах для взрослых! Проведя дальнейшие расследование, рады вам сообщить, что вид одежды зависит от конкретного случая.

Изданию The Mirror певица заявила, что даже она была потрясена, узнав, что ее стилист покупал некоторые сценические наряды в магазинах для взрослых, и была еще более потрясена, когда в поисках костюма на Хэллоуин они тоже оказались в одном из таких магазинов.

8. Кенли Коллинз

Нет, Ариана Гранде не купила себе Кенли Коллинз (Kenley Collins), но она заявляет, что каждый предмет одежды, который у нее есть, изготовленный ее хорошей подругой Коллинз, является ее самым ценным имуществом.

Для некоторых звезд таким имуществом является блестящий красный Ferrari или, возможно, произведение искусства стоимостью в миллионы долларов, но для Гранде это одежда, лично разработанная и сделанная ее хорошей подругой. Она говорит, что у них есть соглашение, по которому Коллинз разрабатывает миллионы единиц одежды для Гранде и просто отправляет ей их. Хотя это не разовая безумная покупка, сама одежда и сентиментальная ценность - это то, что делает коллекцию бесценной.

7. Семь колец

Мы планировали оставить знаменитую песню 7 Rings для пункта номер 1, но решили, что номер семь для нее отлично подойдет. Это самая известная песня Арианы Гранде, и на ее написание певицу вдохновил разрыв с Питером Дэвидсоном (Peter Davidson), невестой которого она когда-то была.

После разрыва она отправилась в город с семью своими подругами, а закончилось тем, что каждой из них певица купила помолвочное кольцо (сколько стоило каждое неизвестно). Разве вы не любили бы друга, который подарил вам помолвочное кольцо? Конечно, любили бы!

6. Тату с покемоном

Проводя за игрой Нинтендо Pokеmon Let's Go Eevee невероятные 15 часов подряд, поп-принцесса решила оставить на своем плече изображение Eevee, чтобы продемонстрировать любовь к франшизе.

Трудно сказать, в числе других татуировок на ее теле, является ли эта значимой для певицы, или у нее просто есть лишние деньги. Гранде давно хотела сделать такую татуировку и открыто говорила об этом с одним поклонником!

5. Кроватка для свиньи?

Кто не хотел бы иметь дружелюбное домашнее животное, которое ждало бы вас дома после рабочего дня? Ариана Гранде взорвала социальные сети, когда опубликовала фотографию, на которой она стояла в своем доме перед маленькой кроваткой. О, Боже, Ари беременна!

Ну, вообще-то нет. Она быстро пресекла слухи о своей беременности, четко заявив, что кроватка предназначена для ее любимой свиньи, потому что где же ей еще спать? «Хрюша Смоллс» остается со своей знаменитой и влиятельной хозяйкой.

4. Chanel

Помимо покупки своим подружкам обручальных колец после разрыва с Питером Дэвидсоном, Ариана Гранде была замечена за «лечебным шопингом» на улицах Лос-Анджелеса. Хорошо известно, что она любит марку Chanel, и после ее печально известного разрыва в конце 2018 года Гранде просто сошла с ума в фирменном магазине, набрав кучу вещей.

3. Сайт Airbnb

Все мы слышали о сайте Airbnb, но никогда не думали, что им пользуются знаменитости. Наш мозг взорвался, когда мы узнали, что там можно снять жилье стоимостью более 10 000 долларов за ночь, не говоря о том, что им пользуются действительно богатые люди, включая Джастина Бибера, и саму Ариану Гранде.

Зимой 2017 года стало известно, что «Ари» потратила 10 000 долларов на Winter Wonderland в Колорадо, разве это не мило?

2. Куртки Fendi

Любой, кто следит за жизнью Ари, знает, что она любит хвастаться своей коллекцией курток Fendi «довольно невысокой» стоимости в 2 300 долларов. Без комментариев.

Fendi – это итальянский бренд, который к концу этого года по прибыли превзойдет Louis Vuitton. Сложите это со стоимостью других вещей, которые она носит, и получится цифра, очень далекая от стоимости одежды среднестатистического человека. Попытайтесь прожить как она хотя бы один день, и можете сказать: «Пока!» своей арендной плате на следующий год.

1. Квартира за 16 млн. долларов

А теперь наш пункт под номером один, для которого мы сохранили самое лучшее. Не секрет, что отношения Гранде и Пита Дэвидсона были довольно странными. Они были помолвлены 1 месяц, съехались вместе, а потом расстались.

Гранде купила полностью обставленную квартиру в Нью-Йорке за 16 миллионов долларов США, где было все, что нужно для жизни: бассейн, сок-бар и кинозал IMAX – без этого же не обойтись, верно?



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