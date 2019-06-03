Серебренников собирается зимой начать съемки нового фильма

03.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Серебренников собирается зимой начать съемки нового фильма
Режиссер Кирилл Серебренников намерен зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него». Об этом он заявил во время общения со зрителями в рамках ретроспективы кинофестиваля «Кинотавр» в кинотеатре «Октябрь».

Фильм станет совместным продуктом России, Франции и Швейцарии. О его съемках было объявлено на Каннском кинофестивале в середине мая.

«Планируем начать зимой, там натура зимняя», — сообщил Серебренников.

Режиссер снимет картину по одноименному роману Алексея Сальникова.

В апреле режиссер получил премию «Золотая маска» как лучший драматический режиссер, сообщила Газета.ru. Жюри отметило Серебренникова за спектакль «Маленькие трагедии».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 13 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Серебренников собирается зимой начать съемки нового фильма"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
65, за 0,209