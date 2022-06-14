Уменьшился объем поставок удобрений из России в США

После введения антироссийских санкций поставки многих видов продукции между разными странами мира нарушились. В том числе значительно снизился объем удобрений, поставляемых из России на экспорт в США. Американские издания упоминают о том, что такая ситуация может негативно сказаться на урожайности как в этом, так и в следующем году.

Также западные источники говорят о том, что в Вашингтоне действует рекомендация увеличить закупки российских удобрений. Она касается тех, кто занимается сельским хозяйством. Однако власти США этот момент не афишируют.

Rusfact.com