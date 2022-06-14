Общественная палата предложила пересмотреть срок декретного отпуска

Russf Июн 14, 2022 Интересное

Член общественной палаты Сергей Рыбальченко выступил с инициативой о пересмотре срока декретного отпуска. По его мнению, женщина сама должна выбирать, на какое время ей необходим отпуск по уходу за ребёнком.

В настоящее время подобный отпуск составляет 1,5 года. При этом выплаты находятся на уровне 40% от заработной платы. Согласно инициативе Рыбальченко, можно сократить или увеличить время отпуска. При этом общий размер компенсации должен сохраниться. Таким образом, при уменьшении отпуска до 9 месяцев выплаты вырастут до 80%.

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