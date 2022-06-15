В России появится собственная упаковка для напитков

Russf Июн 15, 2022 Интересное

Основные поставщики упаковки для напитков ушли с российского рынка. Поэтому у производителей продуктов питания встал острый вопрос о том, во что упаковывать продукцию.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко заявила, что импортная упаковка будет заменена на отечественную. В настоящее время проходит эксперимент по использованию такой упаковки. Абрамченко уточнила, что, скорее всего, внешний вид отечественной упаковки будет несколько отличаться от привычной, однако на сохранность продуктов это не повлияет.

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