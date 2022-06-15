Россияне смогут устанавливать ограничения на получение кредитов

Russf Июн 15, 2022 Интересное

Новая инициатива Центробанка в настоящее время рассматривается соответствующими органами. Представители ЦБ России предложили дать россиянам возможность самостоятельно ограничивать себя в получении кредитов. Речь идёт о запрете на выдачу денежных средств на имя гражданина для банков и микрофинансовых организаций.

По мнению Центробанка, таким образом удастся снизить объем мошеннических действий, в результате которых кредиты оформляются без ведома самого россиянина. Инициаторы проекта уточняют, что граждане смогут снимать и устанавливать данный запрет неограниченное число раз.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.