Россияне смогут устанавливать ограничения на получение кредитов

Новая инициатива Центробанка в настоящее время рассматривается соответствующими органами. Представители ЦБ России предложили дать россиянам возможность самостоятельно ограничивать себя в получении кредитов. Речь идёт о запрете на выдачу денежных средств на имя гражданина для банков и микрофинансовых организаций.

По мнению Центробанка, таким образом удастся снизить объем мошеннических действий, в результате которых кредиты оформляются без ведома самого россиянина. Инициаторы проекта уточняют, что граждане смогут снимать и устанавливать данный запрет неограниченное число раз.

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