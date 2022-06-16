Российская экспедиция обнаружила 18 озер в Антарктиде

Russf Июн 16, 2022 Интересное

В районе антарктической станции «Русская» было проведено масштабное исследование, которым занимались специалисты Арктического и антарктического НИИ. В экспедиции также приняли участие представители Института озероведения.

В ходе исследования было обнаружено 18 новых озер. Большинство из найденных водоемов промерзли, однако на дне ученые обнаружили воду. Также специалисты смогли сделать вывод, что озера, который располагаются выше 85 метров над уровнем моря, — пресные. Ближайшее к станции такое озеро будет использоваться для ее водоснабжения.

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