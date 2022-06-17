Ростуризм рассказал об осенней программе для путешественников

Russf Июн 17, 2022 Интересное

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о том, что осенью пройдет очередной этап программы кэшбека для путешественников. Россияне смогут вернуть часть средств, потраченных на туры по России, при условии оплаты с помощью карты «МИР».

Догузова уточнила, что осенний этап будет распространяться на путешествия, которые начнутся с 1 октября. Однако, по ее прогнозу, старт продаж таких туров возможен уже в начале августа. Ростуризм предполагает, что не менее 3,5 млн жителей России воспользуются программой в течение 2022 года.

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