Нарушители ПДД будут автоматически попадать в базу приставов

Russf Июн 20, 2022 Интересное

С сегодняшнего дня вступают в силу поправки к российскому законодательству, которые предусматривают изменение процедуры возбуждения исполнительных производств. Согласно нововведениям, если гражданин не оплатил в срок штраф за нарушение правил дорожного движения, его данные буду автоматически попадать в базу судебных приставов.

Исполнительное производство будет также возбуждаться автоматически. Однако специалисты считают, что данная схема заработает не сразу, т. к. взаимодействие между ведомствами еще не налажено.

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