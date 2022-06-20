В зарубежных странах наблюдается дефицит некоторых продуктов

Russf Июн 20, 2022 Интересное

Западные издания сообщают о том, что в некоторых зарубежных странах имеет место дефицит продуктов. Так, например, в Австралии не хватает салата латука. Из-за этого обстоятельства повара ресторанов быстрого питания приняли решение заменять его в блюдах капустой.

Также специалисты отмечают дефицит картофеля. Из-за перебоев в поставках McDonald’s приостановил продажу картошки фри в нескольких странах.

В Германии зафиксирован дефицит бутылочного пива, японцы ощущают нехватку лука и салями. В США дефицитным товаром стал попкорн.

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