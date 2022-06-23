Диетолог рассказал о «подводных камнях» диет

Многие из тех, кто желает похудеть, используют в своем рационе продукты, которые, по их мнению, ускоряют метаболизм. По словам диетолога Михаила Гинзбурга, к таким продуктам относятся кофе и специи. Они повышают расход энергии в организме, тем самым способствуя сжиганию лишний калорий.

Но есть нюанс, о котором не следует забывать, употребляя такие продукты. Ускорение метаболизма в этом случае тесно связано с обострением аппетита, поэтому увеличивается риск переедания. Стремление похудеть таким способом может обернуться набором лишних килограммов.

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