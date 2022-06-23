В России могут разрешить покупать землю за маткапитал

В настоящее время эксперты обсуждают новую возможность использования материнского капитала. Готовится проект закона, согласно которому за счет маткапитала семья сможет приобрести земельный участок. При этом на указанные цели можно будет потратить только часть выплаты.

Опрос общественного мнения среди жителей России установил, что такая мера помогла бы многим семьям в вопросе улучшения жилищных условий. В некоторых регионах страны такая возможность уже есть, однако она касается только региональных выплат.

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