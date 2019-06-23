Катя Лель сообщила подробности своей встречи с пришельцами



Российская поп-певица Катя Лель сообщила, что в 16 лет пережила встречу с пришельцем, и с тех пор представители инопланетной цивилизации еще несколько раз старались вступить с ней в контакт.

Первый же раз это произошло, когда певица, еще будучи подростком, пила чай дома вместе с семьей. Она вспоминает, что заметила вспышку света, а после обнаружила, что у нее исчезли зубы.

«В двух словах, то после свечения за окном исчезли зубы без боли, без крови вот и все. В 16 лет. Наверняка, я так думаю, что им подошло мое ДНК. Понимаете, если происходит выбор тебя ими, то это навсегда. Это больше никогда не прекратится», — цитирует певицу Пятый канал.

Катя Лель уверена, что людям в скором времени придется принять существование внеземной жизни как данность, хотя далеко не все к этому готовы. По ее словам, полностью осознать этот факт способны лишь те люди, которые лично встречались с пришельцами.

Накануне вечером Лель опубликовала в Instagram видео НЛО в небе ночной Москвы. На кадрах ролика можно заметить яркий сферический объект, зависший в воздухе.

«Сегодня прям нашествие какое- то. Кто еще сегодня что видел интересного в небе?» — пишет женщина в комментариях к видео с хэштегом #НЛО.

Отметим, что прошлой ночью московские школьники массово отмечали выпускной. Не исключено, что принятый за НЛО объект в действительности был летающим китайским фонариком.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







