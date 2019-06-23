Психиатры оценили неадекватное поведение Алибасова



Психиатры, посмотрев последние интервью с Бари Алибасовым, сделали вывод, что продюсер не симулирует сумасшествие.

На днях 72-летний Алибасов дал сенсационное интервью телеведущему Андрею Малахову. Поклонники музыканта были шокированы — продюсер не понимает, что происходит, и говорит несуразные вещи. Однако некоторые зрители предположили, что Алибасов устроил спектакль со своим отравлением, чтобы привлечь внимание к себе и своей группе «На-На».

Психиатр Дмитрий Клевцов в беседе с Teleprogramma.pro сомневается, что продюсер, выдавая себя за больного, решил обмануть зрителей.

«Это не эпатаж, не желание поднять интерес к своей персоне. Такие состояния действительно могут быть. К счастью, они краткосрочные, легко поддаются лечению», — добавил врач.

Он связал ненормальное состояние артиста с его возрастом. По его словам, применение в ходе лечения и реабилитации седативных препаратов могло спровоцировать странные реакции знаменитости на происходящее вокруг. Кроме того, нельзя не учитывать пагубное влияние на мозг медикаментозного сна, в котором музыкант был несколько дней.

Психиатр категорически не согласен с другом шоумена Андреем Разиным, который ранее заявил, что артист никогда не вернется к прежней жизни. По его словам, Алибасов, набравшись сил, сможет выйти из этого состояния.

Психоаналитик Людмила Полянова, увидев последние видео с вышедшим из комы артистом, отметила, что поведение Алибасова «явно неадекватное». По ее мнению, причины такого состояния могут быть разными. Она не исключила пресловутой игры на камеру.

«Большой вопрос и к директору Алибасова. Он в курсе, что это выкладывается в Интернет? Зачем Гаспарян это записывал и зачем выкладывал на всеобщее обозрение? Или он с ним заодно?» — заявила психоаналити.

Напомним, в начале июня Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для прочистки труб. Артист находился в состоянии медикаментозного сна несколько дней, в начале недели артиста выписали из больницы.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







