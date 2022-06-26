Американский политик раскритиковал действия Байдена

Russf Июн 26, 2022 Интересное

Карл Роув, занимавший пост советника при Джордже Буше — младшем, прокомментировал политику нынешнего президента. По его словам, с первых дней в должности Байден стремился к сокращению добычи энергоресурсов на территории США.

В частности, он приостановил аренду земель на Аляске для добычи ресурсов. Также среди его действий был запрет на заключение договоров по разработке новых месторождений. Роув считает, что такая политика дала результат. В итоге ежедневная добыча нефти в США сократилась почти на миллион баррелей.

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