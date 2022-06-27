Роскачество исследовало пломбир

Russf Июн 27, 2022 Интересное

Специалисты Роскачества отобрали на пробу пломбир торговых марок, представленных на российском рынке. В результате исследования только один образец смог стать претендентом на получения Знака качества.

Исследование показало, что некоторые производители используют при производстве растительные компоненты. Одного из таких производителей обязали сменить упаковку мороженого, чтобы она содержала достоверную информацию о его составе. В шести образцах из отобранной партии специалисты обнаружили следы кишечной палочки.

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