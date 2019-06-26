Дана Борисова призывает «спасать» пережившую смерть мужа Хлебникову

26.06.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Дана Борисова призывает «спасать» пережившую смерть мужа Хлебникову
Телеведущая Дана Борисова уверена, что российскую певицу Марину Хлебникову нужно спасать из-за ее проблем с алкоголем.

Марина Хлебникова приняла участие в программе Андрея Малахова «Привет, Андрей». Ее коллеги заметили, что после смерти бывшего супруга Антона Логинова певица выглядит неважно. Они предположили, что Хлебникова пытается найти покой в алкоголе.

«Я солидарна: Марину Хлебникову надо спасать», — написала Борисова в Instagram.

Борисова не пояснила, каким образом это можно сделать.

На душевное состояние и здоровье Хлебниковой обратил внимание и экс-участник проекта «Дом-2» Рустам Солнцев. Он заметил, что артистку очень трудно узнать.

О проблемах с алкоголем говорил и музыкант Шура в интервью блогеру Насте Ивлеевой. Он считает, что Хлебниковой нужна помощь. Шура признался, что за последнее время ушли из жизни многие артисты, поэтому он не хотел бы «еще кого-то хоронить».

Хлебникова действительно выглядела усталой и изможденной в эфире передачи Малахова. Зрители ее даже не узнали.

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