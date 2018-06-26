Поклонники оценили откровенное декольте Пугачевой



Алла Борисовна вновь взорвала Интернет. Фолловеры обсуждают новое фото Пугачевой. Особо внимание фанатов привлекла одежда Примадонны, и теперь все только и говорят о смелом откровенном декольте певицы.

Любой выход в свет Примадонны – это событие. Обсуждают, куда и зачем она пошла, а главное, как выглядит и что надела. Сейчас Пугачева отдыхает с семьей у моря, но все равно заставляет о себе говорить.

Ее супруг, шоумен и телеведущий Максим Галкин радует поклонников свежими фотографиями и видео с участием Аллы Борисовны.

Последнее фото просто взорвало Сеть. Максим выложил снимок Пугачевой, на котором она предстала перед публикой в белом наряде со смелым, откровенным декольте.

Большинство фанатов в восторге от того, как выглядит Примадонна. Интернет-пользователи уверены, что молодит артистку любовь и стройность.

«Обалденная! Смотрю и любуюсь. Мотиватор! Так должна выглядеть женщина. Это колоссальный труд и самоконтроль», «Макс, ты нам хоть открой секрет. Как ей удается выглядеть так свежо? Как ей удается оставаться в форме?», «Стройность всех молодит! Все те, кто набрали лишний вес, выглядят старше, чем есть на самом деле. Алла Борисовна - молодец! Она наконец-то добилась легкости образа», «Каждая женщина мечтала бы выглядеть так хорошо, как Алла, хотя бы в 60 лет», - написали поклонники певицы.

Впрочем, некоторые подписчики позволили себе немного критики в адрес Пугачевой и ее выбора одежды. Отметили, что брюки ей очень идут, а вот белая блузка «не по возрасту», а кроме того обвинили Максима в использовании фотофильтров, с помощью которых он делает такие безупречные изображения.

Алла Борисовна в апреле отпраздновала 69 день рождения. Пугачева никогда не скрывала своего возраста, относясь к цифрам философски. Как публичный человек, она привыкла к тому, что поклонники всегда пристально следят не только за ее творчеством, но за ее внешним видом. Но почти никогда не реагировала на критику окружающих.

О том, как за собой ухаживает Пугачева ходят слухи, а она довольно редко позволяет себе рассказывать об этом. Очевидно одно, последнее время Алла Борисовна не только тщательно следит за своим здоровьем, но и за питанием. Так, из недавнего опубликованного видео ясно, что Примадонна не позволяет себе расслабиться, а на ее столе - только свежие и полезные диетические продукты, преимущественно овощи.



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