Бари Алибасов поведал о своем самом большом счастье



Отечественный музыкальный продюсер и основатель группы «На-На» Бари Алибасов поведал о самочувствии после комы, а также прокомментировал пропажу своего любимого кота.

Он отметил, что ни в коем случае не забыл про кота, а также заверил, что любимый питомец находится дома, сообщает Москва 24.

«Самое мое большое счастье, что он жив и здоров», — признался артист.

Ранее, 11 июня, продюсер Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна без памяти. Тогда его сын сообщал, что отец ничего не помнит.

Кот Алибасова Чуча пропал на следующий день, 12 июня. Родные продюсера пообещали нашедшему сфинкса денежное вознаграждение. Спустя сутки неизвестный принес родственникам продюсера канадского сфинкса, заявив, что он принадлежит Алибасову, и забрал 800 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Однако в итоге выяснилось, что это не Чуча. Настоящий кот продюсера был найден 14 июня в кунг-фу-школе.

Бари Алибасов попал в столичную клинику перед своим днем рождения — 4 июня. Его госпитализировали после того, как он случайно выпил средство для прочистки труб «Крот» и получил сильные ожоги пищевода и желудка.

Впрочем, далеко не все верят в реальность этой истории. К примеру, накануне юморист Ефим Шифрин рассказал, как Алибасов повторил «нехитрый трюк» исцеления в шоу Андрея Малахова.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







