Организаторы раскрыли подробности райдера Пугачёвой

Примадонна российской эстрады решила повторить прошедший в Кремле юбилейный концерт шоу-программой в Минске. Организатор грядущего концерта рассказал о райдере артистки.

Большой сольник Пугачёвой под названием P.S. состоялся в Москве 18 апреля. Теперь же исполнительница готовится повторить шоу 2 ноября в Минске.

«Мы уже сотрудничали с Аллой Борисовной лет 15 назад, делали два ее концерта в Белоруссии. <…> Артистка предпочитает передвигаться на поезде, поэтому в Минск отправится поездом — в личном спецвагоне, оснащенном всем необходимым», — приводит «СтарХит» слова управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрея Алексеева, занимающегося организацией события.

По его словам, отель, в котором остановится Пугачёва, пока не выбран. Ей предложили несколько пятизвездочных вариантов.

«Бытовой райдер у Аллы Борисовны достаточно простой, но соответствует ее уровню. Гримерка с зеркалами, фрукты, вода и всё такое прочее», — добавил он.



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