Самозанятые смогут получить имущественный вычет

С 2019 года в России стартовал эксперимент по новой системе налогообложения. Ей могут воспользоваться физические лица, узаконив профессиональную деятельность, которой они занимаются. При этом ставка налога снижена и составляет 4% или 6%. Эксперимент начался в четырех регионах страны, однако уже в 2020 году был распространен на все субъекты РФ.

Специалисты отмечают, что регистрация налогоплательщиков таким образом стала очень популярной. Но самозанятые не могут использовать некоторые льготы, такие как имущественный вычет. Депутаты ГД предлагают дать им такую возможность до окончания эксперимента по этой системе.

Rusfact.com