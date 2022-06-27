Цена бензина в США может вырасти сильнее

В настоящее время в США наблюдаются достаточно высокие цены на энергоносители, что вызывает недовольство местного населения. Бензин стоит более 5 долларов за галлон, тогда как год назад его цена находилась на отметке в 3 доллара.

Однако, по словам экспертов, стоимость может вырасти еще. Такая возможность имеет место из-за сезона ураганов. В том случае, если стихия повредит нефтеперерабатывающую инфраструктуру, цена на бензин может значительно увеличиться. Такую вероятность подтвердил и глава энергетического анализа американского центра OPIS Том Клоза.

Rusfact.com