Телефонные мошенники разработали новую схему обмана

Сотрудники одного из банков России сообщили о новой схеме обмана, которую используют телефонные мошенники. Они представляются службой поддержки сотового оператора и говорят о взломе личного кабинета абонента. Для предотвращения утечки данных от граждан требуется набрать на телефоне определенную комбинацию символов.

Таким образом осуществляется перенастройка личного кабинета и переадресация смс. С помощью этого способа мошенники получают доступ к кодам, приходящим в смс, и используют эту возможность для снятия средств с банковской карты жертвы.

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