У человека и осьминога обнаружились общие гены

Науке давно известен факт, что у живых существ, относящихся к разным видам, могут быт идентичные гены. Это обстоятельство имеет название конвергентной эволюции. Она нашла свое подтверждение при изучении генов осьминогов и человека.

Ученые выяснили, что эти виды имеют большое количество транспозонов, т. е. участков ДНК, которые могут передвигаться и размножаться в пределах генома. У некоторых видов осьминогов исследователи обнаружили гены семейства LINE. Они расположены в мозгу моллюсков в той же области, где у людей они присутствуют в вертикальной доле. Вероятно, именно наличие этих генов объясняет ум осьминогов.

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