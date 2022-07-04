Американская фармацевтическая компания прекратит поставку вакцин в Россию

Компания MSD заявила о том, что ее руководство приняло решение о прекращении поставок некоторых препаратов в Россию. Речь идет о вакцинах от ветряной оспы, краснухи, кори и паротита. В списке препаратов есть как средства, производимые указанной компанией, так и лекарства других производителей.

Однако MSD планирует продолжить поставки жизненно важных препаратов, аналогов которых в России нет. Российские специалисты уточняют, что прекращение поставок возможно только через год после официального уведомления Минздрава.

Rusfact.com