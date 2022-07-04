Банкиры поделились своим мнением о новой купюре

С 30 июня в обращение была введена новая сторублевая купюра. По словам ЦБ, на данный момент банкнота находится в обращении в небольшом количестве, и ее введение будет происходить постепенно. Российские банкиры считают, что срок, в течение которого новая купюра поступит в массовое обращение, может растянуться на годы.

В настоящее время оборудование банков и магазинов не настроено на прием новых денег. Осложняющим ситуацию обстоятельством является то, что большинство необходимой техники произведено за рубежом, и с настройкой могут возникнуть трудности ввиду ухода этих производителей с российского рынка из-за санкций.

Rusfact.com