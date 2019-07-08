Бузова дала рекомендацию «не способным» любить мужчинам



Звезда проекта «Дом-2», российская артистка Ольга Бузова дала совет мужчинам, которые, по ее мнению, «не способны» любить. Она рекомендовала таким представителям сильного пола отпустить женщину и дать возможность найти того человека, который сможет подарить ей чувства.

По мнению Бузовой, мужчина своим пренебрежением и отсутствием внимания с его стороны может «убить» в женщине чувство ее достоинства, самооценку, женственность и право на счастье.

«Если вы не способны любить женщину — отпустите ее и дайте ей возможность найти того человека, который даст ей то, чего не смогли дать вы», — написала Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что в любви женщина отдает гораздо больше, чем хочет получить сама.

«Все, чего нам хочется — это видеть человека, который ценит нас, мужчину, способного стать для нас опорой, в глазах которого будет достаточно внимания и теплоты, когда на нас смотрят. Мысли вслух», — написала Бузова.

Ранее Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии вместе со своим другом, актером Тимуром Батрутдиновым. Напомним, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым артистка ищет свою вторую половинку. С победителем проекта «Замуж за Бузову» ей не удалось построить долгосрочные отношения, несмотря на то, что перед шоу она заявляла, что это ее «последний шанс найти любовь».



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







