Бузова дала рекомендацию «не способным» любить мужчинам

08.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Бузова дала рекомендацию «не способным» любить мужчинам
Звезда проекта «Дом-2», российская артистка Ольга Бузова дала совет мужчинам, которые, по ее мнению, «не способны» любить. Она рекомендовала таким представителям сильного пола отпустить женщину и дать возможность найти того человека, который сможет подарить ей чувства.

По мнению Бузовой, мужчина своим пренебрежением и отсутствием внимания с его стороны может «убить» в женщине чувство ее достоинства, самооценку, женственность и право на счастье.

«Если вы не способны любить женщину — отпустите ее и дайте ей возможность найти того человека, который даст ей то, чего не смогли дать вы», — написала Ольга Бузова в своем аккаунте в Instagram.

Она добавила, что в любви женщина отдает гораздо больше, чем хочет получить сама.

«Все, чего нам хочется — это видеть человека, который ценит нас, мужчину, способного стать для нас опорой, в глазах которого будет достаточно внимания и теплоты, когда на нас смотрят. Мысли вслух», — написала Бузова.

Ранее Ольга Бузова в белом платье приняла участие в фотосессии вместе со своим другом, актером Тимуром Батрутдиновым. Напомним, после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым артистка ищет свою вторую половинку. С победителем проекта «Замуж за Бузову» ей не удалось построить долгосрочные отношения, несмотря на то, что перед шоу она заявляла, что это ее «последний шанс найти любовь».

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 14 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Бузова дала рекомендацию «не способным» любить мужчинам"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
67, за 0,234