Лидер «Коррозии металла» устроил дебош в аэропорту

08.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Лидер «Коррозии металла» устроил дебош в аэропортуЛидер рок-группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого, который известен как «Паук», устроил дебош в аэропорту подмосковного Жуковского.

Музыканта и политика, который является кандидатом в Московскую городскую думу, не пустили в самолет в Симферополь из-за нетрезвого состояния.

Как сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании «Уральские авиалинии», Троицкий явился на стойку регистрации и «вел себя неадекватно».

В частности, указывается, что он «угрожал и оскорблял представителей авиакомпании». В связи с этим в аэропорт был вызван наряд полиции.

Музыканта передали сотрудникам правоохранительных органов. При этом деньги за приобретенный билет ему были возвращены, за исключением сервисного сбора.

14 июня полицейские задержали фронтмена российской трэш-металл-группы за повторное вождение автомобиля в пьяном виде. Троицкого остановили на улице Центральная в Мытищах.

«Коррозия металла» известна своими эпатажными выступлениями и провокационными текстами песен. Так, в феврале этого года «Паука» задержали за выступление в форме вермахта.

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