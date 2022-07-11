Среди чиновников возник спор о туризме на Камчатке

Russf Июл 11, 2022 Интересное

Президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева выразила свое мнение о стоимости туризма на Камчатке. По ее словам, для этих целей потребуется 45000 рублей. Она подсчитала, что такой суммы будет достаточно на перелет, проживание и питание на Камчатке.

Однако министр природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков с ней не согласился. По его мнению, указанной суммы хватит только на перелет и проживание в дешевом хостеле, а питаться в заведениях Камчатки будет уже затруднительно. Кроме того, Кумарьков позволил себе резкие высказывания в адрес туристов, которые предпочитают экономичный отдых, за что получил строгий выговор от губернатора региона.

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