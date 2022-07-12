В России могут появиться QR-коды для всех прививок

Russf Июл 12, 2022 Интересное

Заместитель главы Минздрава России Павел Пугачев предложил использовать QR-коды и после окончания пандемии. По его словам, это удобная форма для хранения различной информации, в том числе, медицинской.

Пугачев считает, что было бы удобно заносить в код информацию обо всех прививках, которые делает человек в течение жизни. Таким образом, вся информация будет под рукой, и не потребуется тратить средства на дополнительные исследования, чтобы узнать, происходила ли когда-либо вакцинация от той или иной болезни. Также Пугачев призывает перевести в электронный формат максимальное количество документов.

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