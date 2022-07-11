Выпускники рассказали о проведении ЕГЭ

Russf Июл 11, 2022 Интересное

Среди 11-классников, сдававших экзамен в этом году, был проведен опрос на тему того, как было организовано ЕГЭ. Опрос проводился по электронной почте. В нем приняли участие более 2100 человек.

64% опрошенных отметили, что на экзамен можно было пронести шпаргалку. Причем около 16% респондентов видели, как списывают другие.

Также выпускники оценили время подготовки к экзамену. 67% респондентов посчитали, что времени отводится недостаточно. 13% озвучили этот фактор как причину, по которой они не смогли подготовиться к экзамену.

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