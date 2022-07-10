В Уголовный Кодекс России может вернуться статья о вредительстве

С инициативой выступил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, вопрос возвращения в УК РФ статьи о вредительстве является серьезным и требует обсуждения.

Чиновник отметил, что в настоящее время нет статьи, предусматривающей ответственность за недобросовестное выполнение своих обязанностей должностными лицами. Речь идет о тех ситуациях, когда это повлекло снижение обороноспособности государства и его экономической безопасности. По мнению Клишаса, причинение такого рода вреда и материального ущерба должно наказываться.

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