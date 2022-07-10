В Уголовный Кодекс России может вернуться статья о вредительстве

Russf Июл 10, 2022 Интересное

С инициативой выступил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, вопрос возвращения в УК РФ статьи о вредительстве является серьезным и требует обсуждения.

Чиновник отметил, что в настоящее время нет статьи, предусматривающей ответственность за недобросовестное выполнение своих обязанностей должностными лицами. Речь идет о тех ситуациях, когда это повлекло снижение обороноспособности государства и его экономической безопасности. По мнению Клишаса, причинение такого рода вреда и материального ущерба должно наказываться.

Rusfact.com

Отправляя любую форму на сайте, вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности Abakan-gazeta.ru. © 2014. Новости России сегодня, последние новости России онлайн абакан Копирование новостей разрешено, только с установкой активной(без тегов noindex и nofollow) гиперссылки на сайт abakan-gazeta.ru Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
© Copyright 2022, All Rights Reserved
.