Менеджер одного из агентств недвижимости, расположенного на мысе Антиб во Франции, пожаловалась на нехватку российских туристов. По ее словам, ранее российские семьи приезжали в этот регион и арендовали жилье на длительный срок. Специалист отметила, что в большинстве своем это были спокойные семьи с детьми, которые планировали вернуться на мыс в новом сезоне.

Однако в этом году российских туристов сменили европейские. Менеджер подчеркнула, что европейцы снимают жилье на короткий срок и предпочитают заселяться относительно большими группами.

Rusfact.com