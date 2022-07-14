Франция почувствовала нехватку российских туристов

Russf Июл 14, 2022 Интересное

Менеджер одного из агентств недвижимости, расположенного на мысе Антиб во Франции, пожаловалась на нехватку российских туристов. По ее словам, ранее российские семьи приезжали в этот регион и арендовали жилье на длительный срок. Специалист отметила, что в большинстве своем это были спокойные семьи с детьми, которые планировали вернуться на мыс в новом сезоне.

Однако в этом году российских туристов сменили европейские. Менеджер подчеркнула, что европейцы снимают жилье на короткий срок и предпочитают заселяться относительно большими группами.

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