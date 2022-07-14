ВОЗ призывает вернуть масочный режим

По всему миру в связи со стабилизацией ситуации по коронавирусу власти разных стран отменили действующие коронавирусные ограничения. Это касается как обязательного тестирования при въезде в государства, так и масочного режима в общественных местах.

Однако генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус считает, что пандемия еще не завершилась. Более того, в настоящее время на территории некоторых государств наблюдается подъем заболеваемости. Поэтому ВОЗ призывает вернуться к проверенным способам защиты населения от коронавируса.

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