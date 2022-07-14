В России появилось новое основание для блокировки счетов

Russf Июл 14, 2022 Интересное

С сегодняшнего дня начинают свое действие новые правила в российском законодательстве. Теперь всех россиян разделят на группы риска, опираясь на анализ банковских операций, проводимых по их счетам. В частности, специалистов будут интересовать подозрительные операции и теневые доходы.

Полная или частичная блокировка счетов и операций возможна для граждан и компаний, которые окажутся в группе высокого риска. Решение о блокировке будут принимать специалисты Центробанка на основе данных, полученных Росфинмониторингом.

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