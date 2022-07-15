Ученые установили главное отличие человека

Британские ученые установили, в чем заключается главное отличие человека от гоминида. По словам исследователей, чистокровных Homo sapiens на планете уже не осталось. Современные люди представляют собой результат скрещивания этого вида с другими, однако наука пока не выяснила, каким образом это могло произойти.

Ученые отмечают, что в большей степени наличие генов других видов наблюдается у населения африканских стран. Но исследователи сошлись во мнении, что человека от других видов отличает ведение духовной жизни.

Rusfact.com