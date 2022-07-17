Кредит в микрофинансовой организации может обернуться потерей жилья

В настоящее время в России действует запрет на оформление микрокредита под залог недвижимости. Однако не чистые на руку микрофинансовые организации не упускают возможности обмануть клиента, чтобы завладеть его квартирой.

В частности, юристы отмечают, что имеет место мошенническая схема, согласно которой клиент при заключении договора подписывает пустой лист бумаги. Позднее на нем появляются условия кредитования, выгодные организации. В связи с этим специалисты советуют внимательно читать документы перед подписанием.

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