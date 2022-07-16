США разрешили некоторые транзакции с Россией

Russf Июл 16, 2022 Интересное

Министерство финансов Соединенных Штатов Америки приняло решение смягчить некоторые ограничения, касающиеся взаимодействия с Россией. В частности, Минфин разрешил проведение транзакций, связанных с определенными категориями товаров.

Нововведение коснулось лекарств и медицинского оборудования. Кроме того, транзакции могут проводиться, если они касаются удобрений, как минеральных, так и органических, а также семян для посева и материалов для животноводства. Более того, сняты ограничения на транзакции, связанные с продовольственными товарами для людей и животных.

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