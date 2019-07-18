Стало известно, для чего Федосеева-Шукшина переписала завещание на Алибасова

18.07.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стало известно, для чего Федосеева-Шукшина переписала завещание на Алибасова
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина переписала свое завещание в пользу супруга — продюсера Бари Алибасова. Артистка отписала мужу свою квартиру в Москве, об этом сообщила дочь актрисы Ольга.

Дочь актрисы в программе «Пусть говорят» раскрыла подробности отношений между Алибасовым и Федосеевой-Шукшиной. По словам дочери актрисы, пара вместе уже более 20 лет, однако влюбленные узаконили свои отношения только год назад.

Несмотря на отметки в паспорте, пара не живет вместе. Супруги видятся примерно два раза в неделю. Продюсер навещают свою жену вместе со своими помощниками, привозит ей продукты и обязательно цветы.

«Маме тяжело вставать, но возможность пообщаться им дают. Это какой-то вид брака, может, гостевой», – рассказала дочь артистки.

Алибасов, который тоже находился в студии, рассказал, что Федосеева-Шукшина скоро нанесет ему ответный визит и останется на несколько дней.

Что касается изменения завещания, дочь актрисы отметила, что квартира, в которой живет продюсер, принадлежит ему лишь частично. Чтобы супруг не оказался на улице, артистка решила отписать ему свою квартиру в Москве.

Ранее сын Бари Алибасова обвинил во лжи разоблачившего продюсера телеведущего Дмитрия Шепелева. Алибасов-младший назвал клеветой обвинения Шепелева в намеренном раздувании скандала с отравлением. Сын продюсера заявил, что проект часто прибегает к подобным уловкам ради поднятия рейтинга.

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