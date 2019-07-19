Аллегрова решила поддержать Шейк песней «Угонщица»



Народная артистка России Ирина Аллегрова поддержала российскую супермодель Ирину Шейк, которая рассталась с известным голливудским актером и режиссером Брэдли Купером, выложив в Instagram свой известный хит под названием «Угонщица».

Пользователи Сети нашли связь между публикацией Алегровой и ситуацией, сложившейся вокруг Леди Гаги, профиль в Instagram которой заполонили комментарии русских пользователей.

«Как актуально. Нам кажется, что Гаге пора учить слова этой песни», — пишут подписчики Алегровой.

«Осталось Укупника дождаться с песней «Я на тебе никогда не женюсь», — отмечается в другом комментарии.

Напомним, Шейк и Купер расстались. Слухи о разрыве модели и актера появились еще в мае. По данным некоторых СМИ, причиной расставания пары стал роман Купера с сыгравшей в его дебютной киноработе «Звезда родилась» Леди Гагой.

Ранее известная российская телеведущая Анфиса Чехова прокомментировала расставание звездной пары. Она заметила, что читала комментарии, оставленные российскими пользователями под последней фотографией Леди Гаги, и «хохотала от души». Отметим, в профиле американской звезды активизировались российские подписчики, которые устроили своеобразный флешмоб в поддержку Шейк: в комментариях под последним фото Гаги они интересуются продажей гаражей в Бирюлево, рецептами супов и шашлыков.



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