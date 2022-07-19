«Газпром» отказался от поставок газа в Германию

Russf Июл 19, 2022 Интересное

14 июля немецкие компании получили уведомление о том, что поставки газа из России будут прекращены. В качестве причины такого решения «Газпром» назвал непредвиденные обстоятельства.

В частности, имеет место выход из строя газотурбинных двигателей. Один из них был вывезен в Канаду для ремонта, после чего возникли сложности с его возвращением. Другой двигатель, по мнению специалистов, требует капитального ремонта. Таким образом, сначала «Газпром» значительно сократил прокачку газа, после чего остановил ее совсем.

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