«Газпром» отказался от поставок газа в Германию

14 июля немецкие компании получили уведомление о том, что поставки газа из России будут прекращены. В качестве причины такого решения «Газпром» назвал непредвиденные обстоятельства.

В частности, имеет место выход из строя газотурбинных двигателей. Один из них был вывезен в Канаду для ремонта, после чего возникли сложности с его возвращением. Другой двигатель, по мнению специалистов, требует капитального ремонта. Таким образом, сначала «Газпром» значительно сократил прокачку газа, после чего остановил ее совсем.

Rusfact.com