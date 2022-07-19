Союз потребителей РФ обратился к производителям иномарок

Russf Июл 19, 2022 Интересное

Союз потребителей РФ направил письмо в адрес Ассоциации европейского бизнеса. В нем содержится предложение выкупать неисправные иномарки, находящиеся на гарантийном обслуживании. Такую инициативу повлекло за собой отсутствие необходимых запчастей, связанное с перебоями в поставках. Союз потребителей предлагает выкупать автомобили по рыночной цене на момент поломки.

На данный момент только один производитель ответил на обращение. В компании Porsche заявили, что необходимые для гарантийного обслуживания автомобилей запчасти отгружаются со склада в России.

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