Союз потребителей РФ обратился к производителям иномарок

Союз потребителей РФ направил письмо в адрес Ассоциации европейского бизнеса. В нем содержится предложение выкупать неисправные иномарки, находящиеся на гарантийном обслуживании. Такую инициативу повлекло за собой отсутствие необходимых запчастей, связанное с перебоями в поставках. Союз потребителей предлагает выкупать автомобили по рыночной цене на момент поломки.

На данный момент только один производитель ответил на обращение. В компании Porsche заявили, что необходимые для гарантийного обслуживания автомобилей запчасти отгружаются со склада в России.

Rusfact.com